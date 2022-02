Roma. ‘Sto lavorando, mi fate passare’?: rider picchiato da un gruppo di giovani ubriachi (Di sabato 19 febbraio 2022) Stava facendo il suo lavoro, forse erano le ultime consegne e sarebbe dovuto ritornare a casa. E invece, ha dovuto fare i conti con un gruppetto di giovani, che ha cercato di ostacolarlo, di non farlo passare. Poi lo ha aggredito a calci e pugni. Vittima un fattorino, che intorno alle 4.15, è stato accerchiato da diversi ragazze, forse ubriachi, in Piazza delle Cinque Lune, nel centro di Roma. Leggi anche: Roma, la consegna del rider si trasforma in tragedia: travolto dal bus, è grave Roma: rider picchiato da un gruppo di giovani Il rider stava facendo il suo lavoro quando avrebbe chiesto a un gruppo di giovani di spostarsi per farlo passare. Una richiesta lecita, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Stava facendo il suo lavoro, forse erano le ultime consegne e sarebbe dovuto ritornare a casa. E invece, ha dovuto fare i conti con un gruppetto di, che ha cercato di ostacolarlo, di non farlo passare. Poi lo ha aggredito a calci e pugni. Vittima un fattorino, che intorno alle 4.15, è stato accerchiato da diversi ragazze, forse, in Piazza delle Cinque Lune, nel centro di. Leggi anche:, la consegna delsi trasforma in tragedia: travolto dal bus, è graveda undiIlstava facendo il suo lavoro quando avrebbe chiesto a undidi spostarsi per farlo passare. Una richiesta lecita, ...

