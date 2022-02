Roma. ‘Senza mascherina non puoi entrare’, no mask prende la pistola e spara al vigilantes: condannato (Di sabato 19 febbraio 2022) Convinto delle sue idee, forse fin troppo. Incurante e sprezzante di tutte le regole e misure per arginare la diffusione del virus lui, un “no mask” dichiarato, il 20 agosto scorso ha pensato bene di agire con violenza e di sparare contro chi stava facendo solo il suo lavoro e il bene di tutti. Contro un vigilantes di un supermercato, l’ Eurospin di via Corleone in zona Finocchio, che gli aveva ricordato che all’interno dell’attività senza mascherina non sarebbe potuto entrare. Una ‘mancanza’ di libertà agli occhi dell’uomo, una legge troppo severa e ingiusta, ma lui non si è fermato ad alzare la voce, ad urlare contro quella che probabilmente riteneva una ‘dittatura’. Ha prima borbottato, poi si è allontanato a bordo dello scooter, per ritornare poco dopo in auto. Questa volta armato e con intenzioni non certo delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Convinto delle sue idee, forse fin troppo. Incurante e sprezzante di tutte le regole e misure per arginare la diffusione del virus lui, un “no” dichiarato, il 20 agosto scorso ha pensato bene di agire con violenza e dire contro chi stava facendo solo il suo lavoro e il bene di tutti. Contro undi un supermercato, l’ Eurospin di via Corleone in zona Finocchio, che gli aveva ricordato che all’interno dell’attività senzanon sarebbe potuto entrare. Una ‘mancanza’ di libertà agli occhi dell’uomo, una legge troppo severa e ingiusta, ma lui non si è fermato ad alzare la voce, ad urlare contro quella che probabilmente riteneva una ‘dittatura’. Ha prima borbottato, poi si è allontanato a bordo dello scooter, per ritornare poco dopo in auto. Questa volta armato e con intenzioni non certo delle ...

