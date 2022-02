Roma, Olimpico al 75% della capienza per la sfida contro l’Atalanta (Di sabato 19 febbraio 2022) Stadio Olimpico al 75% della capienza per la sfida Roma-Atalanta, in programma il 5 marzo prossimo. “In armonia con la decisione del Governo di riportare al 75% la capienza degli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l’As Roma informa di volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo. Con l’obiettivo di garantire l’afflusso regolare dei propri tifosi all’Olimpico, il Club ha deciso quindi di gestire l’imminente gara interna con il Verona ancora con la capienza al 50%. A partire da Roma-Atalanta, in calendario il 5 marzo, con il ritorno al 75% tutti gli abbonati torneranno quindi regolarmente al loro posto“. Lo annuncia la Roma in una nota. ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Stadioal 75%per la-Atalanta, in programma il 5 marzo prossimo. “In armonia con la decisione del Governo di riportare al 75% ladegli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l’Asinforma di volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo. Con l’obiettivo di garantire l’afflusso regolare dei propri tifosi all’, il Club ha deciso quindi di gestire l’imminente gara interna con il Verona ancora con laal 50%. A partire da-Atalanta, in calendario il 5 marzo, con il ritorno al 75% tutti gli abbonati torneranno quindi regolarmente al loro posto“. Lo annuncia lain una nota. ...

