Roma inquietante, il Verona banchetta per un tempo: Mou salvato dai ragazzini della Primavera (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma (ITALPRESS) – La Roma delle ‘nuove levè rimonta due gol al Verona e riesce a portare a casa un 2-2 grazie ai suoi giovani. L'Hellas nel primo tempo fa la voce grossa, sblocca subito il risultato con Barak (10° gol in campionato) e raddoppia con Tameze chiudendo sullo 0-2. A salvare Mourinho, alle prese con una rosa in emergenza tra Covid e infortuni, ci pensano due ragazzi aggregati al gruppo: al 20° della ripresa accorcia Volpato, all'84° pareggia Bove. Finisce in parità e con lo “special one” espulso per proteste. Il risultato del match cambia già dopo 5 minuti, con gli uomini di Tudor che firmano subito l'1-0. Un perfetto schema su punizione porta al tiro Faraoni, che viene respinto da Rui Patricio. Il portiere portoghese non può però nulla sulla ribattuta ravvicinata di Barak che mette dentro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Ladelle ‘nuove levè rimonta due gol ale riesce a portare a casa un 2-2 grazie ai suoi giovani. L'Hellas nel primofa la voce grossa, sblocca subito il risultato con Barak (10° gol in campionato) e raddoppia con Tameze chiudendo sullo 0-2. A salvare Mourinho, alle prese con una rosa in emergenza tra Covid e infortuni, ci pensano due ragazzi aggregati al gruppo: al 20°ripresa accorcia Volpato, all'84° pareggia Bove. Finisce in parità e con lo “special one” espulso per proteste. Il risultato del match cambia già dopo 5 minuti, con gli uomini di Tudor che firmano subito l'1-0. Un perfetto schema su punizione porta al tiro Faraoni, che viene respinto da Rui Patricio. Il portiere portoghese non può però nulla sulla ribattuta ravvicinata di Barak che mette dentro ...

Advertising

iltrenoromalido : Roma e le stazioni Metro 'immerse' nella natura.. - NikeSkywalker : @lettera_mosca Grazie agli armamenti occidentali a Kiev. Il silenzio di Papa Francesco è inquietante sulle fornitur… - tenniscrochet : RT @Erich_IT5: Da domani sembra che ci sarà un po' di movimento a Roma... Immagino che molti novags nongrinpassati non potranno raggiungere… - Erich_IT5 : Da domani sembra che ci sarà un po' di movimento a Roma... Immagino che molti novags nongrinpassati non potranno ra… - faustagf : @MarcoStac La chiamo da anni la “foschìfia”. Oggi Shanghai 82 (pm2,5) e Roma 120 per dire . Quando abitavo sopra T… -