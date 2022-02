Roma- Hellas Verona, le formazioni ufficiali: la decisione su Zaniolo! (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo due pareggi consecutivi, la Roma affronta il Verona tra le mura dell’Olimpico, reduce dal 4-0 sull’Udinese. Giallorossi con moltissime assenza, 9 per la precisione, tra assenze, infortuni, quattro casi di Covid-19, la squalifica di Mancini e il provino negativo di Nicolò Zaniolo. Gioca infatti Pellegrini trequartista alle spalle di Felix e Abraham. Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Viña; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. Allenatore: José Mourinho. Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor. Inter Verona Mourinho Arbitro: Pairetto. Assistenti: Paganessi – Rossi L. IV ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo due pareggi consecutivi, laaffronta iltra le mura dell’Olimpico, reduce dal 4-0 sull’Udinese. Giallorossi con moltissime assenza, 9 per la precisione, tra assenze, infortuni, quattro casi di Covid-19, la squalifica di Mancini e il provino negativo di Nicolò Zaniolo. Gioca infatti Pellegrini trequartista alle spalle di Felix e Abraham.(4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Viña; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. Allenatore: José Mourinho.(3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor. InterMourinho Arbitro: Pairetto. Assistenti: Paganessi – Rossi L. IV ...

