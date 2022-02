Roma, emergenza per Mourinho: Zaniolo può farcela al massimo per la panchina (Di sabato 19 febbraio 2022) In casa Roma è emergenza in vista della partita contro il Verona. Zaniolo può recuperare al massimo per la panchina Grande emergenza in casa Roma in vista del match di questo pomeriggio contro il Verona. Come annunciato da Mourinho in conferenza, sono ben 9 gli indisponibili tra cui 4 a causa del Covid. Rischia di entrare in questo elenco Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso ha un edema al quadricipite della coscia destra e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe farcela al massimo per la panchina. La Roma, infatti, vuole andarci coi piedi di piombo. Vuole cautelarsi visti anche i prossimi impegni contro Lazio e Atalanta e in Conference League. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) In casain vista della partita contro il Verona.può recuperare alper laGrandein casain vista del match di questo pomeriggio contro il Verona. Come annunciato dain conferenza, sono ben 9 gli indisponibili tra cui 4 a causa del Covid. Rischia di entrare in questo elenco Nicolò. Il talento giallorosso ha un edema al quadricipite della coscia destra e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbealper la. La, infatti, vuole andarci coi piedi di piombo. Vuole cautelarsi visti anche i prossimi impegni contro Lazio e Atalanta e in Conference League. ...

