Roma, ecco chi è Cristian Volpato: l'Italo - australiano assistito da Totti (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma - Il sinistro secco all'interno dell'area di rigore, il pallone che entra in porta, lo stadio che esplode e lui che accenna l'esultanza. Cristian Volpato avrebbe voluto festeggiare il gol con ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 febbraio 2022)- Il sinistro sall'interno dell'area di rigore, il pallone che entra in porta, lo stadio che esplode e lui che accenna l'esultanza.avrebbe voluto festeggiare il gol con ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la nostra formazione per #RomaVerona ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - acmilanyouth : ?? È tempo di big match: Roma ?? #MilanPrimavera ???? Ecco la formazione titolare scelta da Mister Giunti ?? Fischio… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SassuoloRoma ?? ?? DAJE ROMA ?? #ASRoma - sportli26181512 : Roma, Bove: 'C'è emozione ma anche rammarico. Ecco come mi è venuto il gol del pareggio': Edoardo Bove, autore del… - MCalcioNews : Ecco le dichiarazioni nel post partita di #EdoardoBove nel post di Roma-Verona -