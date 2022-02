Roma, col Verona niente capienza al 75%: il comunicato (Di sabato 19 febbraio 2022) La Roma ha comunicato che per la partita contro il Verona, la capienza dell’Olimpico resterà del 50% Attraverso una nota ufficiale, la Roma ha comunicato che per la partita di questo pomeriggio contro il Verona la capienza dello stadio Olimpico resterà del 50%. IL comunicato – «In armonia con la decisione del Governo di riportare al 75% la capienza degli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l’AS Roma informa di volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo. Con l’obiettivo di garantire l’afflusso regolare dei propri tifosi all’Olimpico, il Club ha deciso quindi di gestire l’imminente gara interna con il Verona ancora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Lahache per la partita contro il, ladell’Olimpico resterà del 50% Attraverso una nota ufficiale, lahache per la partita di questo pomeriggio contro illadello stadio Olimpico resterà del 50%. IL– «In armonia con la decisione del Governo di riportare al 75% ladegli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l’ASinforma di volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo. Con l’obiettivo di garantire l’afflusso regolare dei propri tifosi all’Olimpico, il Club ha deciso quindi di gestire l’imminente gara interna con ilancora ...

