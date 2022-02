“Roberto F.”, il docu-film su Formigoni: «Io coerente, non ho paura degli insulti» (Di sabato 19 febbraio 2022) Non teme critiche Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, per il docu-film che lo riguarda e che sarà presentato il 2 marzo. Formigoni, infatti, è stato condannato (e arrestato) per corruzione a 5 anni e 10 mesi nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele. Attualmente, però, è ai domiciliari. Il documentario si chiama Roberto F., è scritto e raccontato da Pino Farinotti mentre la regia è stata affidata a Nicola Tonani. La presentazione è prevista per il 2 marzo alla Cineteca di Milano. L’ex senatore all’Adnkronos oggi racconta che il documentario è nato da un’idea del professor Farinotti per ripercorrere la sua carriera politica. «Farinotti l’ha giustificato così, dicendo “dopo un periodo in cui ha prevalso nell’opinione pubblica ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Non teme critiche, ex presidente della Regione Lombardia, per ilche lo riguarda e che sarà presentato il 2 marzo., infatti, è stato condannato (e arrestato) per corruzione a 5 anni e 10 mesi nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele. Attualmente, però, è ai domiciliari. Ilmentario si chiamaF., è scritto e raccontato da Pino Farinotti mentre la regia è stata affidata a Nicola Tonani. La presentazione è prevista per il 2 marzo alla Cineteca di Milano. L’ex senatore all’Adnkronos oggi racconta che ilmentario è nato da un’idea del professor Farinotti per ripercorrere la sua carriera politica. «Farinotti l’ha giustificato così, dicendo “dopo un periodo in cui ha prevalso nell’opinione pubblica ...

