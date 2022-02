Ritrovati resti umani e feti a Granarolo, giallo alle porte di Bologna (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono stati Ritrovati in un capannone della zona industriale di Granarolo, nel Bolognese, dei fusti contenenti resti umani e feti. A ritrovarli un ragazzo che recupera ferro e materiali vecchi che ha allertato la polizia resti umani e feti erano conservati in decine di fusti con l’etichetta che simboleggia rifiuti speciali in un capannone della zona industriale di Granarolo, nel Bolognese. A ritrovarli mercoledì sera, allertato dal titolare di una azienda che si occupa di svuotare cantine e magazzini, un giovane che recupera ferro e materiali vecchi che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini in divisa che, coordinati dalla procura, hanno immediatamente avviato le indagini. Sul ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono statiin un capannone della zona industriale di, nel Bolognese, dei fusti contenenti. A ritrovarli un ragazzo che recupera ferro e materiali vecchi che hartato la poliziaerano conservati in decine di fusti con l’etichetta che simboleggia rifiuti speciali in un capannone della zona industriale di, nel Bolognese. A ritrovarli mercoledì sera,rtato dal titolare di una azienda che si occupa di svuotare cantine e magazzini, un giovane che recupera ferro e materiali vecchi che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini in divisa che, coordinati dalla procura, hanno immediatamente avviato le indagini. Sul ...

