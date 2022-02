RISULTATI | WWE Elimination Chamber 2022

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 19 febbraio 2022) La WWE propone oggi in Arabia Saudita il PPV annuale. Per l’occasione vedremo due diversi match nella gabbia ad eliminazione, uno maschile valido per il titolo WWE e uno femminile, valido per il posto come prima contendente al titolo di Raw. Oltre ai due match nella gabbia saranno in palio diversi titoli tra cui quello unversale di Roman Reigns e quello femminile di Becky Lynch. Nel Kickoff è previsto il match di grande prestigio tra The Miz e Rey Mysterio mentre nel corso dell’evento avremo anche un match tag team tra gli Usos e i Viking Raiders. Con un orario più gentile con il pubblico italiano, il kickof è previsto per le 17 mentre il “Premium Event” comincerà alle ore 18. WWE ChampionshipMatch: Austin Theory vs AJ Styles vs Lashley (c) vs Brock Lesnar vs ...