RISULTATI | Dream Pro Wrestling Debut Show 19 02 2022

(Di domenica 20 febbraio 2022) Idellodito dellaPro, andato in scena Sabato a Nola (NA):ProSabato 19 Febbraio – Nola (NA) – Nico Inverardi batte Chris Tyler Triple Treat Tag Team Match – The Battlekats battono Cain & Abel e Mr. Flowey & Mitchell Star – Queen Maya batte Emily Ramirez Intergender Match – Veny batte Eron Sky 5-Way Match – Magic Degan batte Il Divo Al, JJ Gale, Electra e Elias Sinas – Yota Tsuji Vs Sebastian De Witt finisce in Parità per Time Limit – Max Peach batte Doug Williams Tag Team Match* – Max Peach & Chris Tyler battono The Battlekats *Match richiesto dai Battlekats in virtù della vittoria ottenuta nel Triple Treat

Advertising

TSOWrestling : I have a #DREAM! Tutti i risultati del primo, storico show della DREAM Wrestling! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI Dream

The Shield Of Wrestling

...Lambrou - Electrify Seann Miley Moore - My Body Voyager - Dreamer Jude York - I Won't need to... Notevoli sono anche iottenuti dai down under : quattro piazzamenti in top 10, tra cui ...Sempre sull'onda del genio dell'Illinois, Darn That, con taglio "cool", rivela calore e ... tra primo e secondo set, con la stessa tematica, sonodue concerti completamente diversi. ...Dal dream match che era due anni fa ... Negli ultimi mesi lo show rosso è stato in grado di costruire una buona divisione femminile ed i risultati si vedono in questa card, visto che le singole ...I norvegesi vincono al "Paradise" contro la formazione di Postecoglou dopo due mesi di inattività: altra notte storica in Conference League. Il Bodo va in "Paradiso", sognando trionfi inimmaginabili e ...