(Di sabato 19 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio: i, lae i marcatori delle partite. Settimo turno del girone di ritorno che si diluisce su quattro giorni, a cominciare dall’anticipo di fuoco tra Juve e Toro. Sabato da ex per Giampaolo contro l’Empoli, prima della sfida di Mou al Verona e dell’esordio di Nicola sulla panchina della Salernitana, battezzato dalla capolista. Domenica si parte con l’interessante Fiorentina–Atalanta, ma gli occhi saranno puntati anche e soprattutto sull’Inter che attende il Sassuolo. In serata ...

Advertising

ClaMarchisio8 : La #Juve è cambiata da inizio anno. Ha speso soldi (vero!) ma c'è stata anche una crescita. Lo dimostra la classifi… - zazoomblog : Risultati classifica Serie A LIVE: Milan frenato a Salerno la baby Roma riprende l’Hellas - #Risultati #classifica… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: clamoroso all’Arechi, Salernitana avanti sul Milan #Finoallafine #Forzajuve… - cn1926it : #SerieC Disastro #Bari, crolla in casa col Campobasso: il Catanzaro è a un passo dalla vetta! - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: pari all’Arechi tra Milan e Salernitana #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

Il Sussidiario.net

In campo adesso Salernitana - Milan, testacoda tra prima e ultima della. Questo match è visibile in diretta sui canali Sky ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il tabellino di Salernitana ...Ecco qual è stata lastilata da Elodie: LDA e Aisha Crytical Luigi Albe e Clama Sommando a questale altre, dalla media sonoprimi LDA e Luigi ma Rudy ha preferito non ...10' - La Salernitana continua a pressare alta, mentre il Milan agisce di contropiede. Diaz in area viene tenuto bene da Dragusin, ottenendo solo un calcio d'angolo. 9' - Il Milan palleggia e costringe ...Nella 12ª giornata, i britannici aprono con il calcio piazzato di Miotti, ma i veneti rispondono subito con Albornoz. Le mete decisive arrivano quindi da Ollie Smith a metà primo tempo e Dempsey, con ...