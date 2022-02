Risultati classifica Premier League LIVE | tris Liverpool | bene anche Chelsea e Arsenal

(Di sabato 19 febbraio 2022): gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata diche si svolgerà nel tra sabato 19 e domenica 20 febbraio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Ancora una fine settimana particolarmente denso in Inghilterra, con soprattutto un gustoso sabato all’insegna della qualità e della lotta per le parti altissime. Sfida a distanza trarpool e, rispettivamente in campo contro Norwich e Crystal Palace, così come si infiamma la quota quarto posto con il West Ham a ospitare il rinato Newcastle, mentre ...

Il Pisa sbanca il Brianteo 2 - 1 e aggancia la Cremonese (fermata sullo 0 - 0 a Perugia) in testa alla. Grande vittoria della Ternana a Parma: avanti 2 - 0 gli umbri si fanno raggiungere in 3 minuti ma nella ripresa trovano la forza per tornare avanti e vincere 3 - 2. Vincono anche Reggina e ...Le probabili formazioni di Salernitana - Milan (ore 20.45) leggi anche Ipotesi vendita dell'Atalanta, arriva la smentita del fondo Kkr La squadra di Pioli è momentaneamente in testa allae ...L’Ilvamaddalena vince a Guspini e si porta in testa alla classifica del campionato di Eccellenza in attesa delle gare di domani. Per i leoni isolani decisiva una rete del centrocampista Marco Aiana al ...Il Bologna ha qualità, non mi aspetto una squadra in difficoltà", dice il tecnico dei liguri LA SPEZIA (ITALPRESS) - "Non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo solo restare concentrati in ...