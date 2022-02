Rio: Berrettini e Fognini, quarti in contemporanea (alle 18 in tv). Se vincono, derby in nottata (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - dopo un'interruzione di sei ore, il romano, primo favorito del seeding, al 2° turno supera in tre set la wild card di casa e trova Alcaraz. Il ligure si gioca l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria Leggi su federtennis (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - dopo un'interruzione di sei ore, il romano, primo favorito del seeding, al 2° turno supera in tre set la wild card di casa e trova Alcaraz. Il ligure si gioca l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria

Advertising

angelomangiante : L'ultimo servizio e diritto vincente di Matteo #Berrettini hanno scatenato il diluvio universale in Brasile. In at… - WeAreTennisITA : E questa notte a Rio torna Matteo Berrettini ?? Matteo esordirà dopo la mezzanotte italiana contro Thiago Monteiro.… - FiorinoLuca : Matteo Berrettini ???? è arrivato a Rio de Janeiro ???? IG ?? @MattBerrettini - paoloangeloRF : Atp Rio - Sarà Berrettini vs Alcaraz, rivincita e grande quarto in Brasile - - paoloangeloRF : ATP Rio: Berrettini sconfigge Monteiro e il diluvio -