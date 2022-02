‘Relicfilms’ di Angelo Gigli | quando la fotografia si trasforma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 febbraio 2022), da Giovanni Paolo II alla famiglia Savoia, da Maurizio Costanzo a Didi Leoni, da Anna Falchi a Giulio Andreotti, da Flavia Vento a Egon von Furstenberg, da Madonna Ciccone a Milva, da Claudia Pandolfi a Pupi Avanti. R così via per una settantina di soggetti diversi che spaziano dal mondo dello spettacolo a quello della politica, da quello della nobiltà a quello del cinema e della moda., l’appuntamento: l’invito è per la presentazione del librodi, con prefazione di Martina Fiore – Argo Editore, presso Link Campus University ,Via del Casale di San Pio V, 44 – Roma, giovedì 24 febbraio – 0re 17.00. Modera: Didi Leoni di Riva Grande. Interviene l’Editore Avv. Prof. Mario Festa, il valore del ...