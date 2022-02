Regione | vigili di Salerno promossi nello staff | la Corte dei Conti condanna De Luca

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ladeidella Campania hato il presidente dellaVincenzo Deal pagamento di 59mila euro per danno erariale in relazione alle indennità riconosciute a quattrourbani del Comune dinominati con ruoli di responsabilità nella Segreteria del presidente della Giunta regionale. Il procuratore delladeiaveva richiesto il pagamento di oltre 400mila euro. Sulla stessa vicenda la Procura di Napoli aveva aperto un fascicolo ipotizzando i reati di abuso d’ufficio e falso ideologico, procedimento poi archiviato. La vicenda è nata da un incidente stradale avvenuto il 15 settembre 2017, quando una ragazza di 22 anni a bordo di uno scooter è stata investita dall’auto di De ...

...Vincenzo De Luca era perfettamente a conoscenza delle indennità erogate a favore dei quattro... agli occhi dei giudici, che ha spinto la Corte dei conti a condannare il presidente della...La Corte dei Conti della Campania ha condannato a un risarcimento da 59mila euro il presidente dellaCampania Vincenzo De Luca in relazione a indennità non dovute erogate a quattrourbani che prestavano in servizio presso il Comune di Salerno e che successivamente sono stati assunti ...La Corte dei Conti della Campania ha condannato il presidente della Regione Vincenzo De Luca al pagamento di 59mila euro per danno erariale in relazione alle indennità riconosciute a quattro vigili ...Il procedimento è quello relativo alle indennità ai quattro vigili urbani che prestavano ... segreteria istituzionale del Presidente della Regione Campania. L’assunzione venne formalizzate ...