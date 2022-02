Referendum inammissibili? Che senso ha raccogliere firme per farsi prendere in giro (Di sabato 19 febbraio 2022) Il secondo paragrafo dell’articolo 75 della Costituzione fissa tassativamente e con cristallina chiarezza quali sono i casi in cui una richiesta di Referendum è inammissibile: “Non è ammesso il Referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Ogni individuo, in possesso della capacità di intendere e di volere e di una pur modesta istruzione elementare, non troverebbe arduo appurare, nel giro di pochi minuti, che nessuno degli otto Referendum esaminati dalla Corte Costituzionale solleva uno dei tre casi di inammissibilità. Invece giuristi (si suppone selezionati tra i più illustri della landa) si arrogano il potere di stravolgere la lettera, lo spirito e i princìpi della Costituzione che, in teoria, dovrebbero peritarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Il secondo paragrafo dell’articolo 75 della Costituzione fissa tassativamente e con cristallina chiarezza quali sono i casi in cui una richiesta diè inammissibile: “Non è ammesso ilper le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Ogni individuo, in possesso della capacità di intendere e di volere e di una pur modesta istruzione elementare, non troverebbe arduo appurare, neldi pochi minuti, che nessuno degli ottoesaminati dalla Corte Costituzionale solleva uno dei tre casi dità. Invece giuristi (si suppone selezionati tra i più illustri della landa) si arrogano il potere di stravolgere la lettera, lo spirito e i princìpi della Costituzione che, in teoria, dovrebbero peritarsi ...

