Real Madrid | Ancelotti | “Mai detto di poter vincere la Champions | critiche giuste”

"Mbappé ci ha fatto male, studieremo il modo di arginarlo. Non ho alcuna intenzione di commentare l'arbitraggio di Orsato. I gialli di Mendy e Casemiro sono al limite ma mi ha detto che gli sembravano chiare quindi fine delle discussioni". Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha commentato così la sconfitta subita in Champions League contro il Psg. "Non abbiamo mai detto di poter vincere la Champions, ma possiamo ancora essere molto competitivi – ha aggiunto -. A Parigi è stata una serata molto difficile, accetto le critiche e mi assumo la piena responsabilità di quanto è accaduto". Sulle critiche: "Ho parlato con la dirigenza, siamo consapevoli della situazione. L'approccio alla partita è ...

