Ragusa | chiusura al traffico veicolare per lavori | ecco dove e quando

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 19 febbraio 2022)– Emanata ordinanza dialperdi sistemazione delle basole di via Salvatore nel tratto compreso tra Via Palermo e Via Mario Leggio dal 20 febbraio al 19 marzo. L’Assessore aipubblici Gianni Giuffrida rende noto che è stato programmato un intervento di sistemazione delle basole esistenti in via SS Salvatore, nel tratto compreso tra via Palermo e via Mario Leggio, Per consentire l’esecuzione di tale intervento, indifferibile ed urgente, è stato chiesto al Comando della Polizia Municipale di emettere un’ordinanza di divieto di transito dei veicoli nel tratto di strada sopraindicata, dalle ore 00.00 del 20 febbraio 2022 e le ore 18.00 del 19 marzo 2022. Nel predetto periodo il transito verso Via Mario Leggio, Piazza Salvatore e Via Roma, ...