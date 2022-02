Quotazione in Borsa D-Orbit, eccellenza lombarda pronta alla prossima space economy (Di sabato 19 febbraio 2022) Trilioni di dollari in tutto il mondo quelli attesi dal trend in crescita nel settore spaziale Proiezioni che danno il senso del prossimo panorama dell’industria satellitare in un futuro sempre più vicino. A calcolarlo è proprio una delle più importanti aziende lombarde (e con sedi in altre parti del mondo) la D-Orbit, di Fino Mornasco, nel comasco, pronta a questa sfida compiendo proprio quest’anno il grande passo della Quotazione in Borsa, cavalcando l’ascesa del settore. “Abbiamo incontrato Breeze Holdings – ci racconta Luca Rossettini, ceo di D-Orbit – durante la fase di valutazione delle varie opzioni di aumento di capitale e siamo rimasti colpiti dalle loro capacità ed expertise, nonché dalla possibilità di collaborare anche con The Bolden Group, un consorzio di leader con una ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 19 febbraio 2022) Trilioni di dollari in tutto il mondo quelli attesi dal trend in crescita nel settore spaziale Proiezioni che danno il senso del prossimo panorama dell’industria satellitare in un futuro sempre più vicino. A calcolarlo è proprio una delle più importanti aziende lombarde (e con sedi in altre parti del mondo) la D-, di Fino Mornasco, nel comasco,a questa sfida compiendo proprio quest’anno il grande passo dellain, cavalcando l’ascesa del settore. “Abbiamo incontrato Breeze Holdings – ci racconta Luca Rossettini, ceo di D-– durante la fase di valutazione delle varie opzioni di aumento di capitale e siamo rimasti colpiti dalle loro capacità ed expertise, nonché dpossibilità di collaborare anche con The Bolden Group, un consorzio di leader con una ...

