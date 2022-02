Questura di Udine e Associazione “L’Istrice” per un percorso educativo rivolto a stalkers e maltrattanti (Di sabato 19 febbraio 2022) Presso la Questura di Udine, il Questore ed il Dott. Pasquale Fiorente, legale rappresentante dell’Associazione “L’Istrice”, centro di ascolto, supporto e cambiamento rivolto ai soggetti di sesso maschile autori di violenza domestica e/o atti persecutori, hanno firmato il “PROTOCOLLO ZEUS”. Il Protocollo, già avviato sul territorio nazionale, ha come obiettivo l’aiuto alle figure maschili responsabili di stalking e violenza domestica che, a seguito del provvedimento amministrativo dell’ “AMMONIMENTO“ del Questore ( strumento giuridico che consente alla persona offesa di segnalare condotte antigiuridiche e lesive, senza iniziare immediatamente un procedimento penale ), vengono avviate ad un percorso rieducativo trattamentale finalizzato ad apprendere le corrette ... Leggi su udine20 (Di sabato 19 febbraio 2022) Presso ladi, il Questore ed il Dott. Pasquale Fiorente, legale rappresentante dell’”, centro di ascolto, supporto e cambiamentoai soggetti di sesso maschile autori di violenza domestica e/o atti persecutori, hanno firmato il “PROTOCOLLO ZEUS”. Il Protocollo, già avviato sul territorio nazionale, ha come obiettivo l’aiuto alle figure maschili responsabili di stalking e violenza domestica che, a seguito del provvedimento amministrativo dell’ “AMMONIMENTO“ del Questore ( strumento giuridico che consente alla persona offesa di segnalare condotte antigiuridiche e lesive, senza iniziare immediatamente un procedimento penale ), vengono avviate ad unritrattamentale finalizzato ad apprendere le corrette ...

