Quella giovane Italia su ghiaccio e neve che guarda già le Olimpiadi di Milano-Cortina (Di sabato 19 febbraio 2022) Non vivremo per sempre sulle spalle di Sofia Goggia. Il suo essere highlander, capace di vincere un argento su cui si sono esauriti tutti gli aggettivi, ci fa pensare che la rivedremo, ugualmente agguerrita, alla partenza della discesa libera di Cortina. Avrà 33 anni un’età in cui l’ amica e atleta ispiratrice Lindsey Vonn ha vinto la sua ultima medaglia olimpica, battuta proprio da super Sofi e dalla norvegese Movinkel. Ha promesso che ci sarà, superando ancora una volta in capacità mediatica e determinazione Federica Brignone che due giorni prima, presa dallo scoramento per la contro prestazione nelle prove di discesa aveva sparato a zero sui Giochi di Casa. Sicuramente le Olimpiadi “spezzatino” del 2026 saranno diverse, anche strane se vogliamo, ma il bisogno di demonizzarle quattro anni prima è inspiegabile. E l’obbligatoria marcia indietro di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 19 febbraio 2022) Non vivremo per sempre sulle spalle di Sofia Goggia. Il suo essere highlander, capace di vincere un argento su cui si sono esauriti tutti gli aggettivi, ci fa pensare che la rivedremo, ugualmente agguerrita, alla partenza della discesa libera di. Avrà 33 anni un’età in cui l’ amica e atleta ispiratrice Lindsey Vonn ha vinto la sua ultima medaglia olimpica, battuta proprio da super Sofi e dalla norvegese Movinkel. Ha promesso che ci sarà, superando ancora una volta in capacità mediatica e determinazione Federica Brignone che due giorni prima, presa dallo scoramento per la contro prestazione nelle prove di discesa aveva sparato a zero sui Giochi di Casa. Sicuramente le“spezzatino” del 2026 saranno diverse, anche strane se vogliamo, ma il bisogno di demonizzarle quattro anni prima è inspiegabile. E l’obbligatoria marcia indietro di ...

