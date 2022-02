Quando ama raggiunge vette inarrivabili. A un solo patto: che l'amore sia emozione pura, eccitazione, desiderio di conquistare e spiazzare chi ha di fronte (Di sabato 19 febbraio 2022) Il segno dei Pesci in una decorazione dell’osservatorio astronomico Jantar Mantar a Jaipur, in India (foto Alamy / Ipa). La donna dei Pesci è la più magica dello Zodiaco, figlia del capolinea Quando il treno si ferma, lei scende. E con passo languido e distratto si allontana sfumandosi nella nebbia della parola fine. Perché lei, solo lei, riconosce nella fine stessa un esordio, che restituisce ossigeno alle emozioni e annulla la noia di questo nostro esistere. Non è donna con la quale rilassarsi troppo. Anche Quando la si vede tranquilla, persino diligente come potrebbe essere la sua dirimpettaia della Vergine, della quale conosce i gesti metodici della quotidianità, senza mai introiettarli. Perché lei lancia i pensieri altrove. ... Leggi su iodonna (Di sabato 19 febbraio 2022) Il segno dei Pesci in una decorazione dell’osservatorio astronomico Jantar Mantar a Jaipur, in India (foto Alamy / Ipa). La donna dei Pesci è la più magica dello Zodiaco, figlia del capolineail treno si ferma, lei scende. E con passo languido e distratto si allontana sfumandosi nella nebbia della parola fine. Perché lei,lei, riconosce nella fine stessa un esordio, che restituisce ossigeno alle emozioni e annulla la noia di questo nostro esistere. Non è donna con la quale rilassarsi troppo. Anchela si vede tranquilla, persino diligente come potrebbe essere la sua dirimpettaia della Vergine, della quale conosce i gesti metodici della quotidianità, senza mai introiettarli. Perché lei lancia i pensieri altrove. ...

