Quagliarella | è stata la giornata perfetta

(Di sabato 19 febbraio 2022) "E'la". Fabiocon la doppietta segnata all'Empoli raggiunge quota 180 reti in serie A, 100 delle quali con la maglia della Sampdoria e a fine gara non nasconde la ...

"E' stata la giornata perfetta". Fabio Quagliarella con la doppietta segnata all'Empoli raggiunge quota 180 reti in serie A, 100 delle quali con la maglia della Sampdoria e a fine gara non nasconde la soddisfazione. "Credo sia stata la giornata perfetta. Ora ci godiamo questi due giorni di riposo, poi bisogna pensare subito alla prossima" prosegue ancora Quagliarella che segnando per la prima volta nel 2022.