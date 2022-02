Psr, nuovo bando da 2,3 milioni di euro: sostegno alle attività di informazione e promozione (Di sabato 19 febbraio 2022) Con il bando in uscita a febbraio la Regione Campania metterà a disposizione circa 2,3 milioni di euro per la realizzazione di azioni volte a sensibilizzare i consumatori del mercato interno (Ue) sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari menzionati nell’allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e tutelati dai regimi di qualità. In pratica, saranno sostenute le azioni che migliorino nei consumatori la conoscenza dei prodotti che rientrano nei sistemi di qualità, mettendo in rilievo, tra l’altro, le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari (caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza igienico-sanitaria, l’etichettatura, la rintracciabilità, i metodi di produzione e il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 febbraio 2022) Con ilin uscita a febbraio la Regione Campania metterà a disposizione circa 2,3diper la realizzazione di azioni volte a sensibilizzare i consumatori del mercato interno (Ue) sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari menzionati nell’gato 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unionepea (Tfue) e tutelati dai regimi di qualità. In pratica, saranno sostenute le azioni che migliorino nei consumatori la conoscenza dei prodotti che rientrano nei sistemi di qualità, mettendo in rilievo, tra l’altro, le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari (caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza igienico-sanitaria, l’etichettatura, la rintracciabilità, i metodi di produzione e il ...

