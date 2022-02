PS4 Rilasciato GoldHEN v2 1 2

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lo sviluppatore SiSTRO hauna correzione e un nuovo aggiornamento diin versione 2.1.2 adesso compatibile con la modalità stand-by.Rispetto al primo payloadtempo fa aggiunge il file di configurazione (/data//config.ini),il server Klog sulla porta 3232 e migliorato il supporto della modalità di riposo,Se state utilizzando il payload “vecchio” vi consiglio l’ultimodisponibile qui sotto. Caratteristiche Abilitatore homebrew Impostazioni di debug Supporto VR Installazione remota dei pkg Supporto per la modalità di riposo Supporto HDD esterno Supporto ufficiale per il formato HDD esterno Supporto per i trofei di debug sys dynlib dlsym Patch Abilitatore UART Non disabilitare mai lo screenshot Abilitatore di riproduzione remota Blocco aggiornamento ...

BiteYourConsole

