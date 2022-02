Proteste Canada | arrestati oltre 100 manifestanti a Ottawa

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – La polizia canadese ‘sblocca’paralizzata dallecontro le misure decise nel mezzo della pandemia di coronavirus. La stampa locale riferisce di100 arresti e di più di 20 mezzi portati via nelle scorse ore nell’ambito dell’operazione di polizia per lo sgombero die camionisti dopo che il premier Justin Trudeau ha invocato il ricorso alle leggi di emergenza per mettere fine alla protesta no vax del Freedom Convoy. L'articolo proviene da Italia Sera.

La polizia 'sblocca' la città paralizzata dallecontro le misure anti covid La polizia canadese 'sblocca' Ottawa paralizzata dallecontro le misure decise nel mezzo della pandemia di coronavirus . La stampa locale riferisce di oltre 100 arresti e di più di 20 mezzi portati via nelle scorse ore nell'ambito dell'operazione ...... nelle quali il premier Trudeau ha decretato per la prima volta nella storia dello stato di ... In altre parole, in base a questi regolamenti, chiunque invii fondi per sostenere queste...La polizia canadese ha arrestato 100 manifestanti a Ottawa dopo 3 settimane di protesta per le restrizioni anti Covid nel Paese. Circa una dozzina di veicoli tra camion e furgoni sono stati ...Mentre il nuovo capo della polizia di Ottawa si prepara a rimuovere il blocco dei camionisti no-vax che paralizza la capitale del Canada, lo scontro fra sostenitori ... Una forma estrema di protesta ...