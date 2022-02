Pomezia | alunni scelti col sorteggio al Blaise Pascal | studenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 febbraio 2022) Non basta essere 3 volte campionessa di judo a soli 13 anni per essere ammessi all’indirizzo scientifico-sportivo del liceodi. Già, perché per avere accesso a questa scuola serve invece una dote molto più importante: la fortuna. Ed essere estratti dal cilindro. Quindi, la bravura nulla conta contro la buona sorte, nonostante sia stato richiesto il curriculum sportivo. “Non si possono scaricare sue famiglie i danni causati da 15 anni di tagli e dalle incapacità degli enti locali di trovare spazi adeguati per le aule” ha dichiarato il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Questi danni però continuano ad avere ripercussioni su giovani. Questo è il caso del liceodiche torna ...