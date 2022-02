Pio e Amedeo: chi sono, età, carriera, film, chi sono le mogli, Roma 2022, Instagram (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto per l’appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te. Questa sera come ospiti, pronti a divertire e a far ridere, Pio e Amedeo! Pio e Amedeo: chi sono, età, carriera, programmi tv Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono entrambi classe 1983 ed entrambi sono pugliesi, di Foggia. I due sono grandi amici fin dall’infanzia ed è stata proprio questa la loro carta vincente: hanno sempre affrontato la comicità con amicizia. Dopo aver iniziato a Le Iene il duo si è fatto conoscere grazie al programma Emigratis. View this post on Instagram A post shared by Pio e Amedeo (@pioeAmedeo83) Pio e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto per l’appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te. Questa sera come ospiti, pronti a divertire e a far ridere, Pio e! Pio e: chi, età,, programmi tv Pio D’Antini eGriecoentrambi classe 1983 ed entrambipugliesi, di Foggia. I duegrandi amici fin dall’infanzia ed è stata proprio questa la loro carta vincente: hanno sempre affrontato la comicità con amicizia. Dopo aver iniziato a Le Iene il duo si è fatto conoscere grazie al programma Emigratis. View this post onA post shared by Pio e(@pioe83) Pio e ...

Advertising

bierreuno : Queen Mary che stasera grazie ai pessimi Pio e Amedeo ospiti a #cepostaperte ci da il pretesto per guardare… - rosellinamaci : Chissà perché Maria è costretta ad ospitare ovunque pio e amedeo io non me lo spiego - LaviniaL1982 : Per la puntata di stasera si punta tutto sulle storie di mezzo nella speranza che siano di tradimenti… perché tra l… - vale_enne : Ah ma ci sono Pio e Amedeo stasera ah #cepostaperte - emigi04 : io stasera già pronto a cambiare canale quando entreranno pio e amedeo #cepostaperte -