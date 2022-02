Pier Paolo Pasolini nel cuore di Hollywood (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è aperta con la proiezione di Accattone la rassegna che l’Academy Museum of motion pictures dedica a Pier Paolo Pasolini nel suo centenario. Una retrospettiva integrale che presenterà ogni lungometraggio del regista e la quasi totalità dei suoi corti e documentari, esclusivamente da copie 35 mm restaurate dai laboratori del Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna (unica eccezione il film di apertura, restaurato in digitale 4K). Un omaggio di grande peso e la prima importante monografia programmata dal Museo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è aperta con la proiezione di Accattone la rassegna che l’Academy Museum of motion pictures dedica anel suo centenario. Una retrospettiva integrale che presenterà ogni lungometraggio del regista e la quasi totalità dei suoi corti e documentari, esclusivamente da copie 35 mm restaurate dai laboratori del Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna (unica eccezione il film di apertura, restaurato in digitale 4K). Un omaggio di grande peso e la prima importante monografia programmata dal Museo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

