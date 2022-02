Peste suina, 200 chilometri di reti d’acciaio per tenere i cinghiali nella zona rossa (Di sabato 19 febbraio 2022) Riduzione in vista dei Comuni toccati dalle misure più rigide. La Regione: con le barriere meno divieti Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 19 febbraio 2022) Riduzione in vista dei Comuni toccati dalle misure più rigide. La Regione: con le barriere meno divieti

Advertising

matteosalvinimi : Prorogate le tasse per gli allevatori danneggiati da influenza aviaria e peste suina africana: approvato un emendam… - enpaonlus : Un mese per i piani di eliminazione della peste suina nei cinghiali e nei maiali da allevamento: le Regioni ora dov… - presconfagrial : RT @ConfagriAL: Peste Suina: Confagricoltura sollecita ordinanze immediatamente esecutive per l’abbattimento dei cinghiali - 1o1003 : @flaviafratello Peste suina, un pericolo per gli allevamenti suini. Pfizer ha pronto un vaccino, bisogna iniziare l… - lavocedigenova : Peste suina, flash mob davanti al Palazzo della Regione: 'Basta lockdown dei boschi' (Foto e Video) -