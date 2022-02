Perugia-Cremonese, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di sabato 19 febbraio 2022) Perugia-Cremonese a partire dalle 16.15 di oggi, prenderà avvio al “Curi” nella 24a giornata del campionato di Serie B 21-22. La squadra umbra, in un buon momento di forma, sfida la capolista della Serie cadetta, anch’essa proveniente da un bel trittico di successi. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara e come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità di Perugia-Cremonese Il Perugia arriva all’incontro odierno, dopo essersi garantito tre successi consecutive. A cadere sotto i colpi della squadra umbra prima l’Ascoli (1-0), poi il Frosinone (3-0) e infine, martedì scorso, il Cosenza, battuto dagli uomini di Alvini per 2-1 (Matos e D’Urso per il Grifo, Camporese per i rossoblù). Attualmente il Perugia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)a partire dalle 16.15 di oggi, prenderà avvio al “Curi” nella 24a giornata del campionato diB 21-22. La squadra umbra, in un buon momento di forma, sfida la capolista dellacadetta, anch’essa proveniente da un bel trittico di successi. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara e come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità diIlarriva all’incontro odierno, dopo essersi garantito tre successi consecutive. A cadere sotto i colpi della squadra umbra prima l’Ascoli (1-0), poi il Frosinone (3-0) e infine, martedì scorso, il Cosenza, battuto dagli uomini di Alvini per 2-1 (Matos e D’Urso per il Grifo, Camporese per i rossoblù). Attualmente il...

