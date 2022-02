Perché “Uncharted” di Ruben Fleischer è il film da vedere al cinema questo weekend (Di sabato 19 febbraio 2022) Corse a perdifiato sui tetti, botte, oro che luccica, sparatorie. Una commedia d’avventura e caccia al tesoro d’altri tempi. Uncharted, tratto da un noto videogioco, nonostante le nuove tecnologie, ha un sapore quasi d’antan. Per ambientazione esotica e umorismo ricorda certe opere hollywoodiane anni Trenta. E a tratti ha lo spirito guascone e autoironico anni Ottanta (omaggi e citazioni esplicite a Indiana Jones). La coppia di protagonisti Tom Holland-Mark Wahlberg funziona efficacemente. Un po’ meno riuscito e forse troppo sopra le righe il gruppo di cattivi capitanati dal latino Antonio Banderas. Garantisce oltre due ore di puro e divertente intrattenimento pop. Non perdetelo al cinema questo weekend! #SoloInSala Che storia racconta Uncharted Dall’omonimo videogioco (Sony Playstation), narra la ... Leggi su amica (Di sabato 19 febbraio 2022) Corse a perdifiato sui tetti, botte, oro che luccica, sparatorie. Una commedia d’avventura e caccia al tesoro d’altri tempi., tratto da un noto videogioco, nonostante le nuove tecnologie, ha un sapore quasi d’antan. Per ambientazione esotica e umorismo ricorda certe opere hollywoodiane anni Trenta. E a tratti ha lo spirito guascone e autoironico anni Ottanta (omaggi e citazioni esplicite a Indiana Jones). La coppia di protagonisti Tom Holland-Mark Wahlberg funziona efficacemente. Un po’ meno riuscito e forse troppo sopra le righe il gruppo di cattivi capitanati dal latino Antonio Banderas. Garantisce oltre due ore di puro e divertente intrattenimento pop. Non perdetelo al! #SoloInSala Che storia raccontaDall’omonimo videogioco (Sony Playstation), narra la ...

