Perché arrivano le telefonate mute dai call center e come proteggersi (Di sabato 19 febbraio 2022) A sempre più italiani capita di ricevere le cosiddette telefonate mute dai call center, ossia chiamate nelle quali (dopo la risposta del ricevente) non viene emesso alcun suono). Sul Perché queste avvengono è giunto un chiarimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Le informazioni rese possono anche venirci in aiuto per difenderci da quella che è una vera e propria scocciatura. Perché si ricevono sempre più telefonate mute Le telefonate mute nascono dall’esigenza dei call center di ottimizzare sempre di più il lavoro dei loro operatori. Esistono dei sistemi automatici per i quali vengono chiamati in contemporanea più utenti per evitare tempi morti di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) A sempre più italiani capita di ricevere le cosiddettedai, ossia chiamate nelle quali (dopo la risposta del ricevente) non viene emesso alcun suono). Sulqueste avvengono è giunto un chiarimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Le informazioni rese possono anche venirci in aiuto per difenderci da quella che è una vera e propria scocciatura.si ricevono sempre piùLenascono dall’esigenza deidi ottimizzare sempre di più il lavoro dei loro operatori. Esistono dei sistemi automatici per i quali vengono chiamati in contemporanea più utenti per evitare tempi morti di ...

