Percassi vende il 55% al proprietario dei Boston Celtics e resta presidente

(Di sabato 19 febbraio 2022) L'Atalanta ha ufficializzato "la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famigliae un gruppo di investitori capitanati dal businessman Stephen Pagliuca, Managing Partner e Comdei, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo". Pagliuca e soci entrano in societa' acquisendo per una cifra superiore ai 400 milioni il 55% de La Dea Srl, la sub-holding della famigliadetentrice di circa l'86% del capitale sociale dell'Atalanta. Irimangono il principale singolo azionista, mentre Stephen Pagliuca e' il nuovo Co-chairman del Club. Antonio e Lucacontinueranno a ricoprire la carica rispettivamente die amministratore delegato ...

La Dea è la sub - holding della famigliadetentrice di circa l'86% del capitale sociale dell'Atalanta. La famigliarimarrà il principale singolo azionista e la governance sarà ...: colta un'opportunità per fare crescere la squadra 'Un'opportunità colta per far crescere la squadra scegliendo di rimanere legati al Club'. Così Antonio, presidente dell' Atalanta, ...Oppure vende perché da solo non è più in grado di fare fronte ... la Dea di famiglia. Anzi, i Ruggeri favorendo Percassi, senza guardare al portafoglio perché l’Atalanta rimanesse bergamasca. E i ...Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente il tam-tam mediatico sulla cessione della società Atalanta da parte della famiglia Percassi al fondo statunitense KKR, acronimo di Kohlberg Kravis ...