Il braccio di ferro sulla nuova riforma potrebbe portare a un sistema penalizzante con uscita anticipata a 64 anni.

Penalizzazioni alte: cosa accadrà alle pensioni

Le porte restano sbarrate, da parte del governo, all'ipotesi di far uscire dal lavoro con soli 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. 'Non se ne parla' hanno spiegato i tecnici del ...A volte le cifre possono essere particolarmente: gli eredi, a questo, si chiedono se sia ... può richiedere il rimborso dell'intero capitale, ma subirà dellesugli interessi che gli ...Nelle zone più alte della classifica spicca naturalmente anche il trionfo ... il club etneo ha anche 4 punti di penalizzazione che potrebbero aumentare nel corso della stagione, che può completare ...Il balletto delle cifre e dei tagli Successivamente la proposta è stata modificata ulteriormente con un sistema di penalizzazioni. Di fatto per ogni anno di anticipo, chi va in pensione perderà il 3 ...