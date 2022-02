Pechino 2022, team event slalom parallelo, nuovo programma: data e orario (Di sabato 19 febbraio 2022) Il nuovo programma, gli orari e la diretta tv dello slalom parallelo a squadre di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La gara in programma a Yanqing è stata posticipata a domani, domenica 20 febbraio alle ore 02:00 italiane (ore 09:00 locali), per via delle forti perturbazioni ventose che hanno colpito la località cinese. L’Italia schiererà Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Il, gli orari e la diretta tv delloa squadre di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di. La gara ina Yanqing è stata posticipata a domani, domenica 20 febbraio alle ore 02:00 italiane (ore 09:00 locali), per via delle forti perturbazioni ventose che hanno colpito la località cinese. L’Italia schiererà Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.

