Pechino 2022, secondo giorno senza nuovi casi Covid ai Giochi (Di sabato 19 febbraio 2022) I Giochi Olimpici invernali di Pechino si avviano rapidamente alla conclusione e il Covid che tanto ha condizionato la rassegna a cinque cerchi sembra solo un brutto ricordo. Per il secondo giorno infatti non giungono notizie di nuove positività al virus. 67.387 test relativi ad atleti, dirigenti e persone coinvolte direttamente nella manifestazione sono stati analizzati nelle scorse ventiquattro ore, nessuno dei quali ha dato esito positivo. Un bel risultato per gli organizzatori che fa il paio con la giornata di mercoledì 16, primo giorno senza contagi registrati. Medagliere Olimpiadi 2022: Italia ottava per numero di podi con 16! Spiace che tanti protagonisti delle discipline invernali abbiano subito l'isolamento con chiare ripercussioni sulla ...

