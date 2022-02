Pechino 2022, pattinaggio velocità: Lollobrigida bronzo nella mass start (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pechino 2022, l’azzurra Francesca Lollobrigida conquista la medaglia di bronzo nella mass start femminile ai Giochi. La campionessa di Frascati ha controllato la gara nel gruppo per poi sprintare nel finale per andare a conquistare il terzo posto. Al National Speed Skating Oval, l’azzurra conquista la sua seconda medaglia individuale dopo l’argento nei 3000. Oro all’olandese Irene Schouten e argento alla canadese Ivanie Blondin. Si tratta della terza medaglia del pattinaggio di velocità e della diciassettesima medaglia dell’Italia Team in questa rassegna a cinque cerchi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) –, l’azzurra Francescaconquista la medaglia difemminile ai Giochi. La campionessa di Frascati ha controllato la gara nel gruppo per poi sprintare nel finale per andare a conquistare il terzo posto. Al National Speed Skating Oval, l’azzurra conquista la sua seconda medaglia individuale dopo l’argento nei 3000. Oro all’olandese Irene Schouten e argento alla canadese Ivanie Blondin. Si tratta della terza medaglia deldie della diciassettesima medaglia dell’Italia Team in questa rassegna a cinque cerchi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

