Pechino 2022: Malagò, 'diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati!' (Di sabato 19 febbraio 2022) Pechino, 19 feb. (Adnkronos) - "Contro ogni scaramanzia diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati!". Lo ha dichiarato il Presidente del Coni Giovanni Malagò dopo il bronzo nella mass start. "Grazie ad una spettacolare Francesca Lollobrigida che con questo bronzo corona un'Olimpiade strepitosa e onora al meglio il suo ruolo di domani quale portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura. Complimenti al presidente Gios, al tecnico Marchetto e al suo staff. Per la Federghiaccio è l'ottava medaglia: un record da incorniciare!", ha aggiunto Malagò.

