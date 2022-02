Pechino 2022, Malagò celebra Lollobrigida: “Bronzo corona Olimpiade strepitosa” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Contro ogni scaramanzia diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati! Grazie ad una spettacolare Francesca Lollobrigida che con questo Bronzo corona un’Olimpiade strepitosa e onora al meglio il suo ruolo di domani quale portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, celebra la meravigliosa medaglia di Bronzo della pattinatrice romana nella mass start delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “Complimenti al presidente Gios, al tecnico Marchetto e al suo staff. Per la Federghiaccio è l’ottava medaglia: un record da incorniciare!” ha aggiunto Malagò. IL RACCONTO DELLA MASS START LE PAROLE DI FRANCESCA Lollobrigida GLI ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Contro ogni scaramanzia diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati! Grazie ad una spettacolare Francescache con questoun’e onora al meglio il suo ruolo di domani quale portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura”. Così Giovanni, presidente del Coni,la meravigliosa medaglia didella pattinatrice romana nella mass start delle Olimpiadi invernali di. “Complimenti al presidente Gios, al tecnico Marchetto e al suo staff. Per la Federghiaccio è l’ottava medaglia: un record da incorniciare!” ha aggiunto. IL RACCONTO DELLA MASS START LE PAROLE DI FRANCESCAGLI ...

