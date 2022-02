Pechino 2022, Lollobrigida al telefono con la famiglia: “Mi hanno massacrata” (VIDEO) (Di sabato 19 febbraio 2022) “Mi hanno massacrata tutto il tempo” dice scherzando Francesca Lollobrigida al telefono con la famiglia dopo la finale della mass start di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Una grande prova della romana, che conquista così la sua seconda medaglia in questi Giochi, dopo l’argento sui 3000 metri. “Le ho recuperate, secondo me andavo pure oltre, ma va bene così” ha aggiunto l’azzurra al telefono con i parenti. Di seguito, le immagini del divertente siparietto. IL RACCONTO DELLA GARA LE PAROLE DI FRANCESCA Lollobrigida GLI HIGHLIGHTS DEL BRONZO DI Lollobrigida (VIDEO) Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Mitutto il tempo” dice scherzando Francescaalcon ladopo la finale della mass start di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di. Una grande prova della romana, che conquista così la sua seconda medaglia in questi Giochi, dopo l’argento sui 3000 metri. “Le ho recuperate, secondo me andavo pure oltre, ma va bene così” ha aggiunto l’azzurra alcon i parenti. Di seguito, le immagini del divertente siparietto. IL RACCONTO DELLA GARA LE PAROLE DI FRANCESCAGLI HIGHLIGHTS DEL BRONZO DI: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ...

