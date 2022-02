Pechino 2022, highlights 50 km sci di fondo: vince Bolshunov (VIDEO) (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ultima gara maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, a causa delle condizioni meteo avverse, è diventata una 30 km piuttosto che la solita 50 km. La vittoria va al russo Alexander Bolshunov, primo atleta nella storia del fondo maschile a portare a casa 5 medaglie in una singola edizione dei Giochi. 3 delle 5 medaglie sono d’oro. Doppietta russa nelle prime due posizioni grazie all’argento di Ivan Yakimushkin che nell’ultima salitella prima del traguardo batte il norvegese Simen Hegstad Krueger, alla prima gara dal rientro dopo il Covid-19 e subito a medaglia. Ecco gli highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ultima gara maschile di sci diai Giochi Olimpici invernali di, a causa delle condizioni meteo avverse, è diventata una 30 km piuttosto che la solita 50 km. La vittoria va al russo Alexander, primo atleta nella storia delmaschile a portare a casa 5 medaglie in una singola edizione dei Giochi. 3 delle 5 medaglie sono d’oro. Doppietta russa nelle prime due posizioni grazie all’argento di Ivan Yakimushkin che nell’ultima salitella prima del traguardo batte il norvegese Simen Hegstad Krueger, alla prima gara dal rientro dopo il Covid-19 e subito a medaglia. Ecco gli. SportFace.

