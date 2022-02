Pechino 2022, domenica 20 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di sabato 19 febbraio 2022) Si chiude l’emozionante edizione delle Olimpiadi in Cina e c’è tempo per e ultimissime gare di domenica 20 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Appuntamenti residui con il bob maschile a quattro e l’Italia che si giocherà le proprie chance di medaglia alle ore 4.20. Ultimissimo impegno la mass start femminile di sci di fondo con quattro azzurre al via. Poi ci sarà solo spazio per la cerimonia di chiusura. Di seguito ecco l’elenco degli italiani in gara domenica 20 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT domenica 20 febbraio (giorno 16, ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Si chiude l’emozionante edizione delle Olimpiadi in Cina e c’è tempo per e ultimissime gare di20ai Giochi Olimpici Invernali di. Appuntamenti residui con il bob maschile a quattro e l’Italia che si giocherà le proprie chance di medaglia alle ore 4.20. Ultimissimo impegno la mass start femminile di sci di fondo con quattro azzurre al via. Poi ci sarà solo spazio per la cerimonia di chiusura. Di seguito ecco l’elenco degliin20. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT20(giorno 16, ...

