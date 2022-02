Pechino 2022, domenica 20 febbraio: calendario, programma, orari e diretta tv (Di sabato 19 febbraio 2022) Il programma, il calendario, gli orari e le dirette tv di domenica 20 febbraio. Si chiudono le emozioni delle Olimpiadi di Pechino 2022 con l’ultima giornata di gare che lascerà spazio alla cerimonia di chiusura e al passaggio di consegne con Milano-Cortina che ospiterà i Giochi del 2026. La diretta delle gare è affidata ai canali Rai, ad Eurosport e lo streaming a Discovery+ mentre su Sportface.it potrete trovare tutti i risultati aggiornati, i live e le cronache per non perdervi davvero nulla. IL programma COMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT domenica 20 febbraio (QUATTRO FINALI) Ore 2:00 – SCI ALPINO parallelo a ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Il, il, glie le dirette tv di20. Si chiudono le emozioni delle Olimpiadi dicon l’ultima giornata di gare che lascerà spazio alla cerimonia di chiusura e al passaggio di consegne con Milano-Cortina che ospiterà i Giochi del 2026. Ladelle gare è affidata ai canali Rai, ad Eurosport e lo streaming a Discovery+ mentre su Sportface.it potrete trovare tutti i risultati aggiornati, i live e le cronache per non perdervi davvero nulla. ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT20(QUATTRO FINALI) Ore 2:00 – SCI ALPINO parallelo a ...

