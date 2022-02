**Pd: Toscana, rafforzamento parità di genere e ruolo giovani negli esecutivi** (Di sabato 19 febbraio 2022) Firenze, 19 feb. - (Adnkronos) - Via libera della segreteria regionale del Pd toscano all'aggiornamento dello statuto toscano del partito, necessario in particolare per adeguarlo alle modifiche apportate a quello nazionale. Nella riunione di ieri, venerdì 18 febbraio, dell'esecutivo regionale, guidato dalla segretaria Simona Bonafè, il tema è stato discusso insieme a quelli del Pnrr, gli argomenti di attualità regionale e i prossimi appuntamenti del partito. In tema statuto, la segreteria Toscana, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato l'aggiornamento di alcuni articoli così come elaborati nelle ultime settimane dalla commissione nominata ad hoc con rappresentanti di tutti i territori. In tema di parità di genere e rinnovamento generazionale, il Pd toscano, nell'ambito dell'autonomia normativa consentita dallo statuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Firenze, 19 feb. - (Adnkronos) - Via libera della segreteria regionale del Pd toscano all'aggiornamento dello statuto toscano del partito, necessario in particolare per adeguarlo alle modifiche apportate a quello nazionale. Nella riunione di ieri, venerdì 18 febbraio, dell'esecutivo regionale, guidato dalla segretaria Simona Bonafè, il tema è stato discusso insieme a quelli del Pnrr, gli argomenti di attualità regionale e i prossimi appuntamenti del partito. In tema statuto, la segreteria, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato l'aggiornamento di alcuni articoli così come elaborati nelle ultime settimane dalla commissione nominata ad hoc con rappresentanti di tutti i territori. In tema didie rinnovamento generazionale, il Pd toscano, nell'ambito dell'autonomia normativa consentita dallo statuto ...

