**Pd: Calenda, 'alleanza? Letta lo sa, la condizione è senza M5S'** (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Vincere insieme le politiche del 2023? Io a Letta dico tutto questo è possibile ad una condizione che lui sa perfettamente: che non ci siano M5S. Ma siccome questa condizione non ci sarà, i 5 Stelle saranno alleati del Pd finchè continueranno ad esistere e secondo me ancora per poco". Così Carlo Calenda in conferenza stampa al congresso di Azione. "Ora c'è Draghi che tiene insieme tutto, ma un governo politico con i 5 Stelle diventerebbe impraticabile". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Vincere insieme le politiche del 2023? Io adico tutto questo è possibile ad unache lui sa perfettamente: che non ci siano M5S. Ma siccome questanon ci sarà, i 5 Stelle saranno alleati del Pd finchè continueranno ad esistere e secondo me ancora per poco". Così Carloin conferenza stampa al congresso di Azione. "Ora c'è Draghi che tiene insieme tutto, ma un governo politico con i 5 Stelle diventerebbe impraticabile".

Advertising

laura7721 : RT @GBussacchetti: On. Calenda: i suoi tesserati sanno che Lei sta con Soros il distruttore delle nazioni indebitandole, soffocandole per p… - rombi_ti : RT @LuceDeLaurentis: Possiamo dire che #Letta scegliendo di allearsi con #Calenda al posto di #Conte ha già segnato le sorti del #Pd alle E… - andros3000 : RT @Moonlightshad1: Letta è liberissimo di dire che l'alleanza con #calenda gli farà vincere le elezioni, ma non pensi di recuperare quegli… - matthewcorazza1 : Calenda non aveva chiuso ai populisti? Pd letteralmente partito che va avanti con luoghi comuni, invidia sociale e… - DaustoC : RT @Moonlightshad1: Letta è liberissimo di dire che l'alleanza con #calenda gli farà vincere le elezioni, ma non pensi di recuperare quegli… -