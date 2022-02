Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Knierim-Frazier citati in giudizio per violazione di copyright. Il caso (Di sabato 19 febbraio 2022) Arriva una grana legale per la coppia statunitense di Pattinaggio artistico composta da Alexa Knierim e Brandon Frazier, team al momento in lizza per una posizione nella top 7 alle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli atleti sono stati infatti citati in giudizio da Robert e Aron Marderosian, conosciuti al pubblico come Haevy Young Heathens, per aver utilizzato nel loro short program senza permesso le musiche de “House of the rising sun“, violando così il diritto d’autore. La notizia è emersa nella notte tra il 18 e il 19 febbraio dall’agenzia di stampa internazionale Reuters. Gli artisti hanno affermato che i due pattinatori hanno selezionato la loro versione del celeberrimo pezzo popolare, inserito in passato nel trailer del film “The magnificent seven“, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Arriva una grana legale per la coppia statunitense dicomposta da Alexae Brandon, team al momento in lizza per una posizione nella top 7 alle Olimpiadi di. Gli atleti sono stati infattiinda Robert e Aron Marderosian, conosciuti al pubblico come Haevy Young Heathens, per aver utilizzato nel loro short program senza permesso le musiche de “House of the rising sun“, violando così il diritto d’autore. La notizia è emersa nella notte tra il 18 e il 19 febbraio dall’agenzia di stampa internazionale Reuters. Gli artisti hanno affermato che i due pattinatori hanno selezionato la loro versione del celeberrimo pezzo popolare, inserito in passato nel trailer del film “The magnificent seven“, ...

