Pattinaggio artistico, Aliona Savchenko: "Gli allenatori mi sparavano con pistole ad acqua, capisco Valieva"

Il caso Kamila Valieva ha tenuto banco durante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La pattinatrice russa era risultata positiva a un controllo antidoping lo scorso 25 dicembre, ma ha avuto modo di partecipare ai Giochi. La 15enne era la grande favorita della gara femminile di Pattinaggio artistico ed è balzata al comando della classifica dopo lo short program, ma successivamente è crollata mentalmente durante il free program e si è fermata al quarto posto. Una volta uscita dal ghiaccio è stata verbalmente aggreditata dalla sua allenatrice Eteri Tutberidze. Aliona Savchenko è rimasta sorpresa da quella reazione e il suo parere è particolarmente interessante poiché stiamo parlando della Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 (nelle coppie con Bruno Massot).

